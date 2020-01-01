توقيف أربعة أشخاص بدمشق وضبط 53 كغ حشيش مخدر بحوزتهم

جهينة نيوز:

ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق 53 كغ من مادة الحشيش المخدر أثناء نقلها من حمص إلى دمشق وأوقف أربعة أشخاص.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن توقيف الأشخاص جاء بناء على معلومات واردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود تاجر مخدرات لديه كمية كبيرة من الحشيش المخدر في محافظة حمص سيقوم بترويجها في مدينة دمشق.

وذكرت الوزارة أنه من خلال المتابعة المستمرة وأثناء وصول المواد المخدرة إليه من مدينة حمص تم إلقاء القبض عليه مع ثلاثة أشخاص بكمين محكم في محلة مساكن برزة عندما كانوا يستقلون سيارة خاصة ويستخدمونها بنقل المواد المخدرة التي بلغت كميتها 53 كيلوغراماً.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بترويج المواد المخدرة ونقلها من مدينة حمص إلى دمشق عن طريق استغلال وضع أحد المقبوض عليهم كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل مرورهم على الحواجز وتم حجز السيارة المذكورة مبينة أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.