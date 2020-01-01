مبادرة رمزية لطالب سوري للتعبير عن تضامن الشعب السوري مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

قدم الطالب السوري الدارس في الصين زين العابدين وليد علي تبرعا رمزيا في مدينة نانجينغ للتعبير عن تضامن الشعب السوري ودعمه للشعب الصيني في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد .

وأظهر فيديو مصور تناقلته وسائل الإعلام الصينية الطالب علي وهو يدخل إلى أحد أقسام الشرطة في الأحياء الشعبية بمدينة نانجينغ ويقدم تبرعا وهدية بسيطة ورسالة لدعم المشافي في مدينة ووهان حيث قال في الرسالة دون ذكر اسمه “أنتم لستم لوحدكم نحن معكم”.

وقامت الشرطة بعد معرفة هوية الطالب السوري بنشر مقالة عنه ومقطع الفيديو وتقديم الشكر له ولا سيما أن مبادرته تركت انطباعا جميلا لدى الصينيين.

وتداولت كل وسائل الإعلام الفيديو وصورة التبرع وصورة الرسالة التي تضمنت أمنيته للشعب الصيني بتجاوز المحنة الحالية جراء فيروس كورونا وبلغ عدد المشاهدات للفيديو الملايين.

يذكر أن علي هو طالب دكتوراه في جامعة نانجينغ للفنون قسم التصميم الصناعي وقد حصل على العديد من الجوائز الرياضية وبراءات الاختراع.