في مراحلها الاخيرة.. مفاوضات مع التونسي "نبيل معلول" لتدريب نسور قاسيون!

جهينة نيوز:

علق المدرب التونسي نبيل معلول على تقارير إعلامية كانت قد أكدت أن اتفاقا رسميا تم أمس الثلاثاء بينه وبين الاتحاد السوري لكرة القدم يقضي بتوليه تدريب منتخب سورية لمدة عامين.

وأجرت وكالة "سبوتنيك" اتصالا مع المدرب التونسي نبيل معلول ظهر امس الثلاثاء والذي نفى أن يكون قد حصل اتفاق رسمي نهائي بينه وبين اتحاد الكرة في سورية لكنه أكد أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن الاتفاق وتوقيع العقد رسميا أصبح قريبا جدا.

وكان موقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسي نشر خبرا مفاده أن التونسي نبيل معلول اتفق بشكل رسمي مع الاتحاد السوري لكرة القدم، لقيادة المنتخب الأول بعقد يمتد لعامين، على أن يتم توقيع العقد الأسبوع القادم. ووفقا للموقع سيتولى معلول قيادة المنتخب السوري في الجولات المتبقية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2020، بعد أن قاد المنتخب التونسي إلى مونديال روسيا 2018.

هذا وتمكن منتخبنا الوطني بقيادة المدرب السابق فجر ابراهيم من جمع العلامة الكاملة في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، ليحتل "نسور قاسيون" صدارة مجموعتهم بـ15 نقطة.

ويستعد "نسور قاسيون" للجولات الثلاث المتبقية حيث يلاقي منتخب جزر المالديف في 31 آذار، وغوام في 4 حزيران، ليختتم لقاءاته مع المنتخب الصيني في التاسع من ذات الشهر.