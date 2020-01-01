ضبط شبكة للاتجار بالبشر في الكويت أحد قياداتها برلماني

جهينة نيوز:

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسيل الأموال يقودها من وصفوا بأنهم 3 "حيتان" بنغاليين، اثنان منهم غادرا البلاد.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر محلية أن هؤلاء الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.

وأماطت هذه المصادر اللثام عما قيل إنها مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن أحد الحيتان البنغالية الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد.

وعن هذا النائب، رويّ أنه ما أن علم "بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها.

وتساءلت إحدى الصحف: صدق أو لا تصدق.. تمكن مقيم بنغالي من الفوز بعضوية البرلمان في بلاده، بفضل ثروة طائلة جناها من تجارة البشر في الكويت، وكان ضمن حيتان التكسب من وراء هذه التجارة المُجرّمة، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، بل تكشفت تفاصيل مثيرة وغريبة.