بعد استشهاد مدني برصاصهم.. اهالي خربة عمو بالقامشلي يشتبكون مع قوات الاحتلال الامريكي ويجبروهم على الانسحاب من القرية

جهينة نيوز:

استشهد مدني وأصيب آخر جراء إطلاق قوات الاحتلال الامريكي النار على أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة القامشلي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش العربي السوري قام بمنع عربات أمريكية من المرور في حين رشق أهالي قرية بوير البوعاصي عربات الاحتلال بالحجارة وأنزلوا العلم الأمريكي عنها.

وذكرت وكالة سانا أن حاجز الجيش العربي السوري في المنطقة أوقف صباح اليوم 4 عربات تابعة لقوات الاحتلال الامريكي كانت تسير على طريق السويس/علايا/خربة عمو الى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الاشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنع عربات الاحتلال من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وبينت أن جنود الاحتلال الأمريكي قاموا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب باستشهاد مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو.

وردا على اعتداء قوات الاحتلال الأمريكي تصدى الأهالي لمدرعات الاحتلال وأعطبوا 4 منها في حين سارعت قوات الاحتلال لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها.

وفي السياق ذاته وخلال مرور عدد من مدرعات الاحتلال الأمريكي في قرية بوير البوعاصي بريف مدينة القامشلي اعترضها أهالي القرية ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التوقف في الوقت الذي اعتلى فيه عدد من الشبان إحدى العربات التي تحمل العلم الأمريكي وأنزلوه عن ساريتها.

وفي وقت لاحق أفاد الوكالة بوجود أنباء عن اعتداء طيران الاحتلال الأمريكي الحربي على قرية خربة عمو بثلاث غارات.

وقالت إن اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة وقعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال الأمريكي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من القرية تحت تغطية من الطيران الحربي الأمريكي.

وتتعرض دوريات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية لاعتراض الأهالي ورميها بالحجارة في أكثر من مكان تعبيرا عن رفضهم للوجود الأمريكي الاحتلالي الذي يقوم بنهب وسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.