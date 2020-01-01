في السعودية توقيف 222 رجلا وامرأة بتهمة "آداب اللباس"!

جهينة نيوز

أوقفت شرطة العاصمة السعودية الرياض 222 رجلا وامرأة بتهمة "آداب اللباس" في الأماكن العامة، وتم اتخاذ الإجراءات العقابية المقررة في مثل هذه الحالات.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء، فإن "المخالفين قد تم ضبطهم، خلال الشهر الماضي، وهم 126 رجلا و96 امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة".

وكانت شرطة الرياض قد أوقفت، في كانون الأول الماضي، 60 رجلا وامرأة، بسبب ارتداء ملابس اعتبرتها "غير لائقة"، وظهورهم في أماكن عامة، وتم فرض غرامات مالية عليهم.

ويحظر في السعودية ظهور النساء دون غطاء رأس ورداء يلف الجسم لا يسمح بإظهارهن بصورة خادشة للحياء، وعادة ما يرتدي الرجال الزي الشعبي المنتشر في البلاد، ويتكون من ثوب طويل وغطاء للرأس.

وصادق مجلس الشورى السعودي، في 9 نيسان الماضي، على قانون "الذوق العام"، الذي تضمن في أحد بنوده أهمية ارتداء ملابس لائقة.

وبموجب اللائحة، تفرض السلطات السعودية غرامات مالية تبلغ 5 آلاف ريال (حوالي 1300 دولار) على مخالفي نظام الذوق العام، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.