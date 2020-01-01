بـ7 مبارايات.. انطلاق الجولة الثالثة من إياب دوري الشباب بكرة القدم

جهينة نيوز

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من إياب دوري الشباب بكرة القدم، السبت القادم، بسبع مباريات أبرزها لقاء النواعير المتصدر مع حطين الوصيف وتشرين ثالث الترتيب مع الطليعة الخامس.

ففي اللاذقية، يلتقي النواعير مع حطين في مباراة مهمة لكلا الفريقين فالنواعير يريد نقاطها الثلاث لتعزيز تصدره وهو قادر على ذلك بوجود مجموعة من اللاعبين الماهرين الذين يقدمون أداء لافتاً حتى الآن أما حطين فسيسعى للفوز بهذه المباراة لاعتلاء الصدارة.

وعلى أرض الملعب الصناعي بحماة، يستضيف الطليعة الخامس فريق تشرين الثالث في مباراة يراها الأول فرصة مناسبة لاستعادة المركز الثالث من منافسه وتتويجاً للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في المراحل السابقة.

ويستضيف الوحدة صاحب المركز العاشر جبلة متذيل التدريب في مباراة تبدو أقرب للوحدة.

وفي بقية المباريات يلتقي المحافظة مع الشرطة والكرامة مع المجد والاتحاد مع الحرية والجيش مع الوثبة.

وكانت منافسات الجولة الماضية أسفرت عن فوز الجيش على الحرية وحطين على جبلة والاتحاد على الشرطة والوحدة على المحافظة والنواعير على الكرامة وتعادل الطليعة مع الوثبة وتشرين مع المجد.

ويتصدر النواعير الترتيب بـ 30 نقطة يليه حطين بـ 27 نقطة وتشرين بـ 26 نقطة والاتحاد بـ 25 نقطة والطليعة بـ 24 نقطة والكرامة بـ 22 نقطة ثم الحرية والوثبة ولكل منهما 21 نقطة والشرطة والوحدة بـ 20 نقطة والجيش بـ 18 نقطة والمحافظة بـ 11 نقاط والمجد بـ 10 نقاط وأخيراً جبلة بـ 6 نقاط.