منتخب سورية يلتقي نظيره اللبناني في بطولة الأردن لكرة السلة

جهينة نيوز

يلتقي منتخب سورية لكرة السلة مع نظيره اللبناني، اليوم، في ثالث مبارياته ضمن بطولة الأردن الدولية المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان وذلك استعداداً للتصفيات الآسيوية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري.

وخسر منتخبنا أمام نظيره العراقي، أمس، بنتيجة 60- 63 نقطة حيث انتهت أرباع اللقاء بواقع 25-18 نقطة و8-14 نقطة و20-19 نقطة و10/9 نقاط كما خسر في المباراة الافتتاحية أمام نظيره الأردني بنتيجة 67-75 نقطة فتقدم منتخبنا في الربع الأول بنتيجة 19-18 نقطة فيما تعادل في الربع الثاني ب 18 نقطة لكل منهما وانتهى الربعان الثالث والرابع لمصلحة المنتخب الأردني بواقع 18-14 نقطة و21-16 نقطة ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة غداً عندما يواجه منتخب البحرين.

ويمثل المنتخب كل من اللاعبين شريف العش ورامي مرجانة ونديم عيسى وعمر الشيخ علي وتوفيق صالح وجورج ناظريان وزكريا الحسين ووائل جليلاتي وهاني ادريبي وعبد الوهاب الحموي ومجد عربشة وانطوني بكر وجميل صدير بإشراف المدرب هادي درويش