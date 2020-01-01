في 4 أشهر.. الدولار قرب أعلى مستوى واليورو إلى الأدنى

جهينة نيوز

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم، وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس "كورونا"، كما حقق الدولار النيوزيلندي مكاسب بعد تخلي البنك المركزي عن انحيازه صوب خفض أسعار الفائدة.

ومقابل سلة من العملات الرئيسة، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 98.77 أي دون أعلى مستوى في أربعة أشهر بقليل والذي سجله في الجلسة السابقة وهو 98.95.

وتراجعت الكرونة النرويجية بما يزيد على خمسة بالمئة منذ بداية العام الجاري في حين انخفضت الكرونة السويدية 2.6 بالمئة.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.6462 دولاراً أمريكي في أكبر زيادة خلال شهرين بعد أن أزال البنك المركزي احتمالا لخفض سعر الفائدة من توقعاته المستقبلية.

وتراجع اليورو، ليل الثلاثاء، لأدنى مستوى في أربعة أشهر متأثراً بمخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين ليستقر عند 1.0915 دولاراً.