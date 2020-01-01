الذهب يهبط 0.2 % ومثله تفعل المعادن النفيسة الأخرى

الأربعاء, 12 شباط 2020 الساعة 12:29 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الذهب يهبط 0.2 % ومثله تفعل المعادن النفيسة الأخرى

جهينة نيوز

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض ماتزال تدعم المعدن الأصفر.

ونزل الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1564.15 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1567.50 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2329.34 دولاراً للأوقية، وفقدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.53 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.80 دولاراً.


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