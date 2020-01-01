رداً على أردوغان.. موسكو: العمليات العسكرية الروسية ـ السورية ضد الإرهابيين فقط

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وسوريا تستهدفان فقط الجماعات الإرهابية، وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها موسكو ودمشق باستهداف المدنيين.

وقال رئيس قسم التهديدات والتحديات المستجدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين: صرحنا أكثر من مرة وبشكل لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تهاجم السكان المدنيين، كل الهجمات موجهة حصرياً ضد الجماعات الإرهابية، أولئك الذين يقاتلون السلطات الشرعية.

وفي السياق ذاته، أجرى الرئيسان الروسي الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بحثا فيه الوضع في إدلب.

واتفق الرئيسان خلال الاتصال، على إجراء اتصالات إضافية من خلال الوزارات المعنية للبلدين.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفداً تركياً سيتوجه إلى موسكو لبحث مسألة التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.