روسيا وسوريا قلقتان من تأجيل تنفيذ الخطط الأممية حول مخيم الركبان

جهينة نيوز

أعلنت هيئتا الأركان الروسية والسورية في بيان مشترك عن قلقهما إزاء التأخير في تنفيذ الأمم المتحدة خططها لإجلاء السوريين من مخيم الركبان للنازحين الواقع جنوب شرق سوريا.

وجاء في البيان المشترك: موقف الأمم المتحدة حيال تأجيل تنفيذ خططها حتى الآن بخصوص إجلاء السكان الباقين في مخيم الركبان، يبعث على القلق ... إذ تقوم الأمم المتحدة بتأجيل تنفيذ خططها حول الركبان باستمرار تحت ذرائع مختلفة.

ولفت البيان إلى أن آخر هذه الذرائع يتلخص بوجود معلومات كاذبة حول مزاعم إقدام السلطات السورية باحتجاز سوريين تم إجلاؤهم من المخيم عام 019".

وأوضح البيان أن هذه المعلومات مذكورة في مستندات قدمتها منظمات غير حكومية غربية.

يذكر أن مخيم الركبان يقع قرب الحدود السورية الأردنية في منطقة التنف، حيث أقام الجيش الأمريكي قاعدة له، ويتمركز فيها أيضاً تنظيمات إرهابية، وسبق أن أشارت موسكو ودمشق مراراً إلى أن وجود الأمريكيين والإرهابيين في المنطقة يعيق حل مشكلة مخيم الركبان، الذي يعاني سكانه ظروفاً معيشية كارثية.