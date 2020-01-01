بوقاحته المعهودة.. أردوغان يتوعد بالرد على قتل جنوده في إدلب

الأربعاء, 12 شباط 2020 الساعة 12:21 | سياسة, عالمي

بوقاحته المعهودة.. أردوغان يتوعد بالرد على قتل جنوده في إدلب

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن بلاده عازمة على إبعاد قوات الدولة السورية إلى خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية شباط، حتى لو اضطرت لاستخدام الوسائل البرية والجوية.

وبوقاحته المعهودة، شدد أردوغان على أنه إذا أصيب أي جندي تركي آخر في إدلب فستُضرب قوات الحكومة السورية في أي مكان كانت، متناسياً أن وجود قواته على أرض غير أرضه هو احتلال واعتداء سافر وخرق للقانون الدولي ولسيادة دولة حرة مستقلة، إذ قال: في هذه المرحلة، أعلن من هنا، بدءاً من هذا اليوم، أنه إذا تعرض جنودنا في نقاط المراقبة أو في أي مكان آخر لأقل ضرر، فسنضرب القوات السورية في كل مكان، من دون تقيد بحدود إدلب أو مذكرة سوتشي... أقول بوضوح، في مكان تُسفَك فيه دماء جنودنا، لا أحد يمكن أن يكون آمناً، مهما كان يرى نفسه كبيراً.. دخلنا مرحلة لن نتغاضى فيها عن أي انتهاكات في سوريا.


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