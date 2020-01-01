إدارة المرور تبين حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظة ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة ودرعا غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها، صباح اليوم، أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق بقعسم عرنة بمنطقة قطنا وطريق الزبداني بلودان بمنطقة الزبداني سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق حوش عرب رنكوس في منطقة التل غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق جديدة يابوس وطريق عسال الورد -الجبة في منطقة يبرود وطرق -رنكوس دمشق صيدنايا دمشق- تلفيتا دمشق حلبون دمشق- حفير بدا دمشق- سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وجميع الطرق في منطقة النبك سالكة مع تشكل الجليد.

وفي محافظة حمص، كل الطرق سالكة عدا الطريق المؤدي إلى ناحية شين وطريق شين مشتى الحلو ظهر القصير وطريق كفرام ظهر القصير وطريق القبو أوتان والقبو رباح أوتان غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق كفرام تلدو وطريق فاحل القبو والقبو حمص سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ووفق النشرة، فإن كل الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق الغاب القرندح عين الكروم وشطحة جوبة برغال طريق جورين- صلنفة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق مصياف القدموس ومصياف دير شميل مصياف وادي العيون غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق مصياف حماة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية، كل الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركية مقامات بني هاشم وطريق القرندح الشعرة- الغاب غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق المزيرعة المصيص وطريق المزيرعة- عين الدار- دير ماما – كرم المعصرة – السراج غير سالكة بسبب تراكم وتساقط الثلوج.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا الطريق المؤدي إلى ناحية الطواحين وقراها وطريق القدموس مصياف وطريق مشتى الحلو البطار وطريق سبه كفر جوايا محطة البث سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق دويرة رسلان مصياف وطريق دويرة رسلان عين الذهب غير سالكين بسبب تراكم الثلوج.

ووفقاً للنشرة، فإن كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق ظهر الجبل -سد الروم غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق ناحية المشنف وقراها سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق نمرة- أم ضبيب تيما- شهبا غير سالك بسبب تشكل الجليد والطرق المؤدية إلى مدينة صلخد وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.