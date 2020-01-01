بعد هزائمها في إدلب..أنقرة تستنجد بحلفائها في الـ"الناتو"

جهينة نيوز:

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتقديم دعم جاد وملموس بهدف وقف هجمات الجيش السوري على إدلب بشمال غرب سوريا، بحسب مايدّعي ويزعم، متجاهلاً حقيقة أنّ الجيش العربي السوري يدافع عن أرضه ويحارب أدوات الاحتلال التركي على أرضه.

وقال أكار في مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه أعطى تعليماته لجنوده للرد الفوري بالمثل على أية هجمات للقوات السورية الحكومية تستهدف نقاط المراقبة التركية أو النقاط العسكرية بإدلب، مجدداً التأكيد على أن نقاط المراقبة التركية الـ 12 ستواصل أداء مهامها في إدلب.

وأضاف وزير الدفاع التركي أن بلاده تواصل الضغط على روسيا بهدف دفعها لاستخدام ضغوطها على سورية وإجبارها على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والتراجع لما بعد طريق "إم 5" ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.