بمغامرة جديدة.. أسطورة روما يعود إلى كرة القدم

جهينة نيوز:

أعلن فرانشيسكو توتي، أسطورة روما السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عودته إلى كرة القدم، لكن من بوابة مختلفة، ليبقى متصلاً بعالم المستديرة حتى بعد إعلان اعتزاله في عام 2017.

وأنشأ نجم روما شركتين رياضيتين تهدفان إلى اكتشاف المواهب وتقديم خدمات الاستشارة للاعبين والأندية.

ونشر توتي، 43 عاماً، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر خلالها أنّه أطلق على الشركتين اسمي "أي تي لاكتشاف المواهب" و "سي تي 10"، في إشارة واضحة للرقم الذي ارتداه مع فريق روما، وتضمنت التغريدة مقطع فيديو ترويجي للشركتين.

وكتب توتي: بداية مغامرة جديدة، فخور لإعلاني إنشاء شركتين، مقرهما في روما، لتقديم المشورة والمساعدة للاعبين والأندية.

وقضى توتي مسيرته كلاعب مع فريق روما من 1992 وحتى 2017، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 2011، وفاز بكأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي، حيث شارك في 58 مباراة دولية سجل خلالها تسعة أهداف.

وبعد اعتزاله في 2017، عمل توتي في نادي روما، ولكنه تركه في 2019، معلناً لم يشعر بأنه يشارك في أي نشاط بالنادي.