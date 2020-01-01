شبيه صلاح يثير الدهشة بهدف قاتل

جهينة نيوز:

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثيراً لأحد لاعبي الرغبي، نظراً للتشابه الكبير مع النجم المصري محمد صلاح، سواء في الشكل أو في طريقة ركضه وسرعته داخل الملعب.

ورصد مقطع الفيديو الذي انتشر عبر "تويتر"، للبريطاني، ريس ويليامز، وهو لاعب محترف في دوري الرغبي الويلزي ويلعب كجناح في نادي "سالفورد ريد ديفيلز".

وظهر اللاعب البالغ 30 عاماً في مقطع الفيديو وهو يركض مثل محمد صلاح بشكل كبير، بعد أن ظهر وهو يرتدي ملابس بنفس لون قميص ليفربول الأحمر، وبشبه كبير في تصفيف الشعر، والمثير في الفيديو هو محاولات التمرير الناجحة التي اختتمها اللاعب بهدف رائع لفريقه.

سرعان ما استغل عشاق ليفربول مقطع الفيديو الذي ظهر فيه لاعب الرغبي وهو يركض مثل صلاح داخل الملعب، وعلق البعض عليه: في الوقت الذي ذهب فيه لاعبو ليفربول لقضاء إجازاتهم الشتوية، قرر صلاح ممارسة الرغبي، لرفع لياقته.

وعلّق آخر على طريقة ركض اللاعب البريطاني بالقول: إنه هو صلاح بالفعل، حتى في الطريقة التي يركض بها وينظر حوله لتفقد محيطه.