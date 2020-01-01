هطولات مطرية مصحوبة بحبات البرد فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائما ًجزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً خاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويكون الهطل ثلجياً أو ممزوجا ًبالثلج على المناطق الجبلية والشمالية والجزيرة وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلاً في المناطق الجبلية والشمالية والشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل الجليد والصقيع في تلك المناطق.

وتكون الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والشمالية وجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في بقية المناطق تنشط أحيانا في المنطقة الساحلية والجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدا،ً فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم المناطق حسب مديرية الأرصاد ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة خلال ساعات النهار لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية ولهطولات ثلجية متفرقة في المنطقة الشمالية والجزيرة وتميل الأجواء للاستقرار ليلاً، محذرةً من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والجزيرة ومن حدوث الضباب في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام ….

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 10 /4 14 /6 12 /6

القنيطرة 8 /4 12 /3 11 /4

درعا 12 /6 16 /7 15 /6

السويداء 8 /2 13 /2 12 /4

حمص 7 /2 10 /3 12 /4

حماة 8 /1 9 /3 13 /5

الحسكة 6/اقص2 5/ناقص 1 9/صفر

اللاذقية 14 /8 15 /7 15 /9

طرطوس 15 /9 16 /9 17 /10

حلب 5/صفر 7 /1 10 /2

ادلب 7 /2 8 /2 11 /2

دير الزور 8 /2 8 /3 11 /1

الرقة 7/اقص2 7/ناقص1 10/صفر