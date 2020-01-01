"شل مصر" تبيع أصولها في الصحراء الغربية

جهينة نيوز:

قال رئيس مجلس إدارة "شل مصر"، خالد قاسم، إن شركته ما تزال منفتحة على تلقي عروض الشراء لأصولها بالصحراء الغربية.

ورفض قاسم الخوض في أي تفاصيل خاصة بأسماء الشركات، التي تقدمت لشراء تلك الأصول حتى الآن أو الموعد المحدد لإغلاق الصفقة.

وأضاف قاسم أن شركته بدأت التنقيب "في منطقة غرب الدلتا حالياً ثم ستحفر في امتياز رشيد في البحر المتوسط.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة في الماضي عن طرح أصولها الحالية في الصحراء الغربية للبيع بغية التركيز على توسيع أعمالها في مشروعات الغاز بالمناطق البحرية.

وحصلت "شل" على أكبر قدر من الامتيازات في مزايدات الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خلال العام الماضي، وهي ثلاث امتيازات للنفط وامتيازان للغاز.