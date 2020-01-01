هيئتا الأركان السورية والروسية: إجراءات الجيش السوري المتخذة في إدلب هي رد على استفزازات الارهابيين

جهينة نيوز

اكدت هيئة الأركان السورية والروسية في بيان مشترك ان نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود التي تبذلها روسيا وسورية والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب.

وبين البيان ان الفصائل المسلحة زرعت الألغام في الطرق وأغلقوا الممرات التي خصصتها روسيا وسورية لخروج المدنيين من أجل منع خروج المدنيين.

واوضح انه خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية ما يشير إلى استمرار دعم الارهابيين من الخارج.

واشار الى ان الإجراءات التي اتخذها الجيش السوري في إدلب هي رد على استفزازات الارهابيين.

واكد مقتل أكثر من 150 مدنياً الشهر الماضي في إدلب بسبب هجمات الارهابيين.. لافتا الى كارثة انسانية محتملة في إدلب نتيجة تصرفات الارهابيين.