مفتي القدس يحرّم التعاطي مع "صفقة القرن"

جهينة نيوز:

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أمس، فتوى بتحريم التعاطي مع "صفقة القرن" الأمريكية وكل من يروج لها.

وعدّ المفتي، في بيان له، أن كل من يتعاطى مع الصفقة خائن لله ورسوله وللمسجد الأقصى المبارك والقدس وفلسطين.

وأضاف البيان: صفقة القرن تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم المسلمين من ثالث مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى نبيهم، وتضيع حقوق اللاجئين، وتنزع الشرعية عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب يقتلع من دياره قهراً.

وأضاف المفتي أن الصفقة جاءت لتلغي حق شعبنا في الحياة على أرضه بكرامة، وتشد على يد الظالم المغتصب، وتؤازره، وتمنحه معظم الأرض الفلسطينية المعطرة بدماء الشهداء الزكية، ظلماً وعدواناً.

وطالب حسين العالم بالعمل الجاد لوقف العدوان على فلسطين ومقدساتها وشعبها، ونصرتهم، والامتناع عن التعاطي مع هذه الصفقة الجائرة، والمليئة بالإجرام والعنصرية البغيضة.

وفي السياق ذاته، وأول مرة، قرر كيان الاحتلال وعبر شركة الكهرباء الإسرائيلية وضع خطة رئيسة لبناء شبكة كهرباء لإمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع الاستيطاني.

وتمت صياغة الخطة منذ عام تقريباً، وذلك بعد سنوات عدة من فشل الإمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي للمستوطنات، حيث كانت شركة الكهرباء تقوم بمد ونشر شبكة الكهرباء والبنى التحتية للشركة في الضفة الغربية من دون أي تخطيط.