رسالة من ظريف إلى "ترامب وأذنابه": لقد حان الوقت!

جهينة نيوز:

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء أمس الثلاثاء رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى المسيرات المليونية الحاشدة للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية قائلا: "لقد نزل حشد عظيم من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في مسيرات الذكرى الـ 41 لانتصار ثورتهم وتخليد ذكرى أبطالهم الشهداء".

وأضاف: "الرسالة إلى ترامب وأذنابه، لقد حان الوقت للتتخلي عن أوهامك. فعلى الرغم من كل التحديات والخلافات، فإن جميع الإيرانيين البالغ عددهم 82 مليون نسمة متحدون للدفاع عن كرامتهم وبلدهم".

​وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح أمس الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.