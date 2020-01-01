مكتبة الأسد الوطنية تحتفي بالفنان عبد اللطيف فتحي رائد المسرح الشعبي

جهينة نيوز:

أقامت مكتبة الأسد الوطنية ندوة للإضاءة على كتاب "عبد اللطيف فتحي.. رائد المسرح الشعبي" لمؤلفه أحمد بوبس، الذي قال: إن الندوة تحتفي بفنان سوري رائد له عشرات الأعمال المسرحية الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية، مبيناً أن الكتاب جاء بطلب من الدكتورة نجاح العطار بعد اطلاعها على كتابه حول الفنان حكمت محسن لسد النقص والثغرات في هذا المجال.

بدوره، وتحت عنوان: "عميد المسرح السوري عبد اللطيف فتحي جدارة الفن ومحبة الناس، أوضح الأديب أيمن الحسن أن الكتاب يخلد لهذا الفنان الذي قدم الكثير للفن السوري، لافتاً إلى أن فتحي يستحق لقب عميد المسرح بجدارة لأنه أخذ جانبين الجانب الكوميدي والتراجيدي وحظي بتكريم القائد المؤسس حافظ الأسد عام 1976 كما كرمه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2008 بوسام الاستحقاق.

من جهته، أكد الكاتب والناقد عماد نداف ضرورة الفن في حياتنا والتعرف على سير المبدعين فيه مثل الفنان فتحي أو غيره من الرعيل الأول في المسرح والدراما لنتعرف على حجم المعاناة التي واجهتهم، مشيراً إلى أن فتحي فرض نفسه وتغلب على كل المعوقات التي واجهته وتمكن من شق طريقه وإيصال رسالته في للفن.