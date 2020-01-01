مليارا ليرة سورية زيادة في مبيعات يانصيب المعرض!

جهينة نيوز:

حقّقت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية زيادة في مبيعاتها العام الماضي من إصدار اليانصيب الدوري والإصدارين الخاصين لرأس السنة ودورة معرض دمشق الدولي ٦١ بلغت نحو مليارين ليرة مقارنة بين العام ٢٠١٨ التي سجّلت المبيعات خلالها ٣،٨ مليارات ليرة والعام ٢٠١٩ الذي بلغت قيمة مبيعاته الإجمالية ٥،٤ مليارات ليرة وقيمة جوائزه ٢،٦٦٧ مليار ليرة.

مدير عام المؤسسة غسان الفاكياني أكد للثورة أن عدد البطاقات الصادرة خلال سحوبات العام الماضي لم يطرأ عليه تغيير مقارنة مع المخطط له لهذا العام «5,9 ملايين بطاقة» إلا أن سعر بطاقة دورة المعرض 62 لهذا العام ارتفع عن العام الماضي من 1000 ليرة إلى 1500 ليرة وكذلك إصدار رأس السنة الأول الذي كان سعر بطاقته 1500 ليرة وأصبحت 2000 ليرة وإصدار رأس السنة الثاني كانت 1000 ليرة وأصبحت 1500 ليرة والدوري بـ800 ليرة أصبحت ألف ليرة.

وأشار إلى إقامة 34 معرضاً في مدينة المعارض و13 في المحافظات و91 بازاراً و26 مهرجاناً مقابل ٢٣ معرضاً في العام ٢٠١٨، في حين تتضمن خطة عمل المؤسسة للعام الحالي إقامة 45 معرضاً في دمشق وخمسة في المحافظات، و31 بازاراً، كما تم حتى تاريخه إقامة مهرجانين «صنع في سورية».

وبيّن أن مبيعات رأس السنة في إصدارها الأول لهذا العام بلغت 1,6 مليار ليرة وعدد بطاقاته 800 ألف وجوائزه 725,5 مليون ليرة، والإصدار الثاني 450 مليون ليرة وعدد بطاقاته 300 ألف وجوائزه 224 مليون ليرة، متوقعاً أن تحقق المؤسسة مبيعات تصل إلى 7 مليارات ليرة وجوائز ممنوحة نحو 3,4 مليارات ليرة