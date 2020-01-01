أبراج الأربعاء 12 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 12 شباط: مسؤول ومثالي ويسعى لتحقيق أهدافه عن طريق العدل خطواته ثابتة ومدروسة ويرتكز على بعد نظره ومثابرته في خدمة الآخرين... الحياة ليست سهلة دائماً لذلك يتقبل ذاته والآخرين عموماً... لديه قياس لمثاليته المنشودة يصقل شخصيته ويكون إنسان قنوع وعقلاني من الدرجة الأولى.

هذا العام حافل بالعمل ويحمل لك نجاحاً بالأمور الاجتماعية والمؤسساتية وفي المستقبل القريب فرصة ارتباط للعازبين واتصالات ولقاء أشخاص بالصدفة.

الحمل:

ركز على الشراكة وقد تلجأ إلى الشريك العاطفي أو العملي.. كن حذراً واعطِ المنزل اهتماماً .. فرصة على صعيد توقيع أو شراكة.. لكن انتبه ن بعض العراقيل.

الثور:

تشعر بثقل بالساقين أو وجع أسفل الظهر أو تعاني خللاً في الدورة الدموية وقد تميل للكسل بسبب عوائق بمسارات الطاقة.. العمل بانتظارك ولا تدع الملل يتسلل إليك لأن الاعتماد عليك لتكون نتائجه إيجابية عليك وعلى المحيط.. نظم وقتك وما حولك.

الجوزاء:

تتصرف بطريقة إيجابية والظروف داعمة للثقة بالنفس ومزاجك جيد وقدرتك عالية لإنجاز واجباتك ولديك تحول إيجابي وقد تمضي وقتاً جميلاً وقد تتفاهم مع الأولاد وتختار لهم عملاً جديداً أو قد يكون لديك عمل جديد. استعمل حدسك اليوم.

السرطان:

في كل الميادين اليوم.. يوم للتنظيم والاتصال والخبراء.. كل العقاريين ينتظرونك.. يجب أن تجد حلاً وفكر جيداً بالخيارات وهناك توتر أو عرقلة يجب أن تجد حلاً لها وأن تحتوي الغير كما يحتوونك.. اليوم جيد وقد تتضح أمور متعلقة بالقرارات العائلية.

الأسد:

مخطط وعملي وإداري والحركة لك.. الصلابة تخولك للقيادة في كل الميادين ولاسيما بالحركة والتواصل والمقابلات خلال سفر قصير.. هناك أمر مهم.. وتخصص وقت للمحبين .. الحركة جيدة لمن حولك.. ومسارات الطاقة جيدة اليوم.

العذراء:

قوي.. تضع قدميك على الأرض وتلاحق موضوعاً مالياً.. فمحور نهارك اليوم هو المال.. دع الناس ترى إيجابيتك وشفافيتك.. هدايا وجواب إيجابي وهناك اطمئنان وصلح ومكسب.

الميزان:

تتغير ميولك وأحاسيسك وتمتلك الكثير من الأفكار.. بحاجة للحركة.. ستكون بأكثر من مكان لأنّ القمر لديك ويجعلك قوي وإيجابي بعد يومين من الإرهاق.. لديك إيجابية ونشاط عقلي وتخطيط.. الصحة جيدة.. هذا النهار يعود عليك بفائدة كبرى.

العقرب:

كل شيء سيكون جيدا إذا كنت هادئاً لأن هناك بعض التوتر والخلافات.. قد تخسر فرصة أو تأنيب على إهمالك فلا تتصرف بعدائية وخذ نفساً طويلاً.

القوس:

تنجح بكل الأعمال والصداقات والعلاقات.. لديك اتزان وتخدم قناعاتك.. لديك حفل أو عزيمة وتلتقي بأشخاص من الماضي.. نهار جيد.

الجدي:

لاتترك شيئاً للصدفة أو للقدر.. نهار عملي فادرس أمورك لتصل إلى قرار ولا تعارض الرؤساء ولا تنسى اليوم لديك طاقة لإنجاز أعمالك.. انتبه من وجود المطبات وسيطر على الأمور.. نهار للتوازن بين العمل والعلاقات الشخصية.

الدلو:

الاختلاط جيد للتعبير عن رأيك بوضوح تتمتع بروح المسؤولية وتتحرك بثقة ومهارة.. حركة.. سفر.... اتصال.. لاتنقل الشائعات ولاتعارض وجرّب التراجع عن قرار كل له ردات فعل سلبية.. اليوم تفهم معاني الحياة وبحاجة للتغلب على استياء خفي..

الحوت:

معظم الأمور تكون غامضة وسرية وتسمع خبراً يخص المال.. محظوظ في مجال المال.. بالمقابل تكثر المصاريف وفي المفاوضات تنازل قليلاً إذا تطلب الأمر.. قد يكون لديك مرافقة لبعض الأقرباء.. شيء صحي استشفائي لك أو لغيرك.