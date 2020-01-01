نائب عراقي: فرق مكافحة الدوام جزء من مشروع داعش بتمويل سعودي إماراتي

جهينة نيوز:

قال النائب عن تحالف الفتح بالبرلمان العراقي حسن سالم، الثلاثاء، إن ما تسمى بـ"فرق مكافحة الدوام" هي جزء من "مشروع داعش الإرهابي"، معتبراً أنها تتلقى الأوامر من السفارة الأميركية بتمويل سعودي إماراتي للقيام بأعمال تخريب.

وذكر سالم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "هذه الفرق المنحرفة تتلقى الأوامر من السفارة الأميركية لتقوم بالأعمال التخريبية وتعطيل المؤسسات التعليمية وهي بعيدة كل البعد عن التظاهرات السلمية، وتُدعم وتُمول بالأموال الخليجية كالسعودية والإمارات".

وأضاف سالم في بيانه، أن "هذه الفرق تقوم بأعمال إرهابية مشابهة لأعمال عصابات داعش بل هي جزء لا يتجزأ من مشروع داعش الإرهابي"، مشيراً الى أن "هذا يتطلب من الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية أن تعاقبهم وفق المادة 4 إرهاب".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قال، في سياق بيان صدر أمس الاثنين، إن "عصابات بما يسمى مكافحة الدوام وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت او التغاضي عنها مطلقا فهم والارهاب المتمثل بداعش باتوا وجهان لعملة واحدة بعد اصرارهم و محاولاتهم الخبيثة لتجهيل المجتمع و منع نشر التعليم و الثقافة".

و يذكر أن فرق مكافحة الدوام تهاجم الجامعات و المدارس و تمنع الطلاب من دخول المدارس و تعتدي على الاساتذة مما دفع اولياء الامور الى حراسة المدارس في بعض القرى و تعيد هذه الفرق الى الاذهان حركة بوكو حرام في نيجيريا و التي تعني التعليم حرام.