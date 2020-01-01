واشنطن: اليوم تواجه حليفتنا تركيا تهديدا حقيقيا في إدلب من النظام السوري وروسيا

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الأمريكي الخاص الى الجماعات الارهابية في سوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تريد تقديم أكبر دعم ممكن لتركيا في سوريا.

وقال جيفري، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، فور وصوله إلى تركيا لبحث ما وصفه بومبيو بالتصعيد ضد الجيش التركي: "جئنا إلى أنقرة لتقييم الوضع مع الحكومة التركية، ونود أن نقدم أكبر قدر ممكن من الدعم".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "اليوم تواجه حليفتنا تركيا تهديدا حقيقيا في إدلب من النظام السوري وروسيا".

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن زيارة جيفري إلى تركيا تتناول تنسيق "الرد" على ما وصفه بـ الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية من قبل الجيش السوري في محافظة إدلب.