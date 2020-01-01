"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري ارهابي استهدف الجيش الجزائري

جهينة نيوز:

أعلن تنظيم "داعش" الارهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف ثكنة تابعة للجيش الجزائري عند الحدود مع مالي وأسفر عن استشهاد أحد الجنود، يوم الأحد 9 شباط فبراير.

وقال التنظيم الارهابي في بيان نشرته وسائل اعلام غربية إن أحد عناصره ويدعى عمر الأنصاري، "انطلق بسيارته المفخخة نحو قاعدة عسكرية، وحين توسطها (القاعدة) فجر عربته".

وكان الجيش الجزائري قد أعلن إحباط هجوم انتحاري صباح الأحد، على الحدود مع مالي على أحد تمركزاته بولاية برج باجي مختار جنوبي البلاد، مؤكدا استشهاد أحد أفراده خلال عملية التصدي.

المصدر: وكالات