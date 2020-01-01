وحدات الجيش العربي السوري تدمر ثلاث عربات مصفحة تركية قرب النيرب

جهينة نيوز:

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري ثلاث عربات مصفحة للإحتلال التركي خلال قيامها بإخلاء عناصر من تنظيم هيئة تحرير الشام الارهابية (جبهة النصرة سابقاً) من محيط بلدة النيرب.

و ذكرت الفضائية السورية ان وحدات الجيش العربي السوري دمرت ثلاث عربات مصفحة تركية كانت تقوم بإخلاء الإرهابيين من محيط النيرب باتجاه سرمين وقميناس.

و يذكر انها المرة الأولى التي تعلن فيها سوريا رسمياً عن استهداف قوات تركية.

و كانت وزارة الحرب التركية قالت في وقت سابق ان قصف سوري ادى الى مقتل 13 جندي تركي و جرح آخرين فيما لم تعلق وزارة الدفاع السورية على النبأ.

و كانت سورية حذرت مراراً بأن وحدات الجيش العربي السوري لن تتواني في الرد على اي اعتداء تركي على وحدات الجيش العربي السوري التي تقوم بواجبها في تحرير محافظة إدلب من تنظيم جبهة النصرة الارهابية و تنظيم اجناد القوقاز الارهابي و تنظيم الحزب التركستاني الارهابي الذي يضم مقاتلين صينيين و غيرهم من التنظيمات الارهابية.