واشنطن: هجمات سوريا على العسكريين الأتراك تتجاوز كل الحدود وسندعم تركيا حليفنا في الناتو

جهينة نيوز:

اعتبرت الولايات المتحدة، أن الضربات الجوابية التي نفذها الجيش العربي السوري ضد قوات الاحتلال التركية في محافظة إدلب تتجاوز كل الحدود، مؤكدة دعمها لتركيا، حليفتها في الناتو.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الناتو، كاي بيلي هاتشسون، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الثلاثاء: "لسنا موافقين على كل الإجراءات التي تتخذها تركيا في سوريا، لكننا نعتقد أن هذه الهجمات من قبل سوريا المدعومة من روسيا تتجاوز كل الحدود".

وأضافت هاتشسون: "نحن مصممون بكل حزم على دعم تركيا في هذا الوضع، وسنطلب من روسيا وقف الدعم للأسد لإيجاد إمكانية للمضي قدما نحو اتفاق سلام في سوريا".

و كان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد قال أن وزراء دفاع دول التحالف (الناتو) سيبحثون الوضع في ادلب خلال الاجتماع القادم في بروكسل.

و في وقت سابق أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، اليوم الاثنين، أن تركيا تنتظر دعم "الناتو" على خلفية الوضع في إدلب و ذلك بعد اعلان تركيا مقتل خمس جنود للاحتلال التركي اليوم الاثنين.