الكرملين: اعتداءات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ويجب عدم السماح باستمرارها

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن اعتداءات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ويجب عدم السماح باستمرارها.

وأعرب بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم عن قلق الكرملين البالغ إزاء ما يقوم به الإرهابيون في إدلب لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية هناك تشعر منذ فترة طويلة بحرية تامة إلى جانب أنها تنفذ الاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت الروسية.

وشدد بيسكوف على ضرورة وقف أي أعمال إرهابية موجهة ضد القوات السورية والمنشآت العسكرية الروسية مطالبا في هذا الصدد رئيس النظام التركي بالالتزام بمسؤولياته المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وفق اتفاقات سوتشي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب قبل أيام النظام التركي الالتزام باتفاقات سوتشي التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي والمتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب مبينا أن الجانب التركي لم يف “ببعض الالتزامات الهادفة لحل المشكلة في إدلب جذريا” ومطالبا إياه بتنفيذ الاتفاقات حول إدلب بشكل “غير مشروط وبنزاهة”.