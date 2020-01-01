"موسكوفسكي كومسوموليتس": لماذا يرسل أردوغان مزيداً من الدبابات إلى إدلب؟

جهينة نيوز:

كتب أرتيوم شارابوف وسيرغي فالتشينكو مقالاً في صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" حول استعدادات الجيش التركي لمنع هزيمة الإرهابيين في إدلب، على يد الجيش العربي السوري.

وجاء في المقال الذي حمل عنوان "لماذا يرسل أردوغان مزيداً من الدبابات إلى إدلب" أن الهجوم الأخير الناجح الذي قام به الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين الذين يتحصنون في محافظة إدلب بردة فعل عنيفة من أنقرة، مضيفاً: بدأ الجيش التركي ينقل بنشاط مزيداً من القوات والمركبات المدرعة إلى سوريا، لحماية المجموعات الإرهابية من الهزيمة النهائية، ينشر الأتراك نقاط مراقبة الغرض الحقيقي منها هو وقف أو على الأقل عرقلة حركة القوات السورية وبالتالي منع التحرير الكامل للبلاد من الإرهاب وإنهاء سنوات الأزمة الدامية المديدة.

وتابع المقال: في دمشق، يرون في الإجراءات التي تقوم بها تركيا زحفاً نحو ضم مزيد من الأراضي، الغرض منه فصل إدلب عن سوريا، وتحويلها إلى قاعدة لشن هجمات على مناطق سورية أخرى وموطئاً للمقاتلين التابعين لأنقرة، لكن السلطات السورية لن تقبل مثل هذه الخطط، حتى الآن، لم تواجه القوات السورية مقاومة كبيرة من القوات التركية، وكقاعدة عامة، تجري محاصرة النقاط التركية، وتبقى وراء القوات السورية.

وبيّن المقال أنّ هناك معلومات تفيد بأن القيادة التركية تخطط لزيادة دعم الإرهابيين بشكل كبير، حيث تقدم لهم تعزيزات ودعماً تقنياً لتمكينهم من شن هجمات على وحدات الجيش العربي السوري بهدف صرفها عن الهجوم على إدلب.

وختم المقال بالقول: من غير الواضح إلى أي مدى سيمضي أردوغان في دعم الإرهابيين، وما إذا كان سيصدر أمراً بمواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش الرعبي السوري، يُفترض أن تكون المفاوضات التي جرت في أنقرة مؤخراً بين دبلوماسيين روس وأتراك قد قدمت إجابة عن هذا السؤال، استمرت المفاوضات ثلاث ساعات، ولم يُعرف ما إذا كانت قد خففت من شدة الانفعالات.