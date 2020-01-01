الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة

جهينة نيوز:

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على قرية ربيعة التابعة لمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي، كما اعتدت بقذائف الهاون على قرية مجيبرة الشرابيين شمال شرق بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي وأسفرت الاعتداءات عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وكانت قوات الاحتلال التركي أدخلت رتلاً من 12 سيارة بيك اب ترافقها دبابتان وتحمل عدداً من الإرهابيين الذين يعملون بإمرة قوات الاحتلال التركي عبر قرية السكرية الحدودية واتجهت جنوباً نحو قرى باب الخير والداوودية وتل محمد وعنيق الهوى.

وتزامن دخول رتل السيارات مع اشتباكات بين مجموعات "قسد" من جهة ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى بالأسلحة المتنوعة منذ فجر اليوم في عدد من القرى الواقعة جنوب بلدة أبو راسين.