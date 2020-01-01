سباحة شتوية في جبلة.!!

جهينة نيوز:

عند الساعة السادسة صباحاً اجتمع رجال تجاوز بعضهم السبعين عاماً، وسبحوا بدرجة حرارة -2 ℃ في جبلة.

وتُعد السباحة الشتوية مناسبة وصحية للجسم على الرغم من البرودة التي تمنع من ممارسة هذه الرياضة، فإنّ للسباحة في الشتاء خمس فوائد صحية، أهمها تقوية جهاز المناعة، رفع عدد خلايا الدم البيضاء في الدم، زيادة تدفق الدم في الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية، إفراز المخ للأندروفين الذي يعطي الشعور الجيد والمساهمة في علاج الاكتئاب، وأخيراً التخفيف من الضغط العصبي.

وينصح الرياضيون بضرورة ارتداء القبعة وبذلة السباحة للحفاظ على درجة حرارة الجسم تحت الماء، ووضع سدادات الأذن، لمنع دخول الماء، يُضاف إلى ذلك غسل الوجه بالماء البارد قبل السباحة، من أجل تخفيف الشعور بصدمة الماء البارد، والتي تكون سبباً في انكماش الرئتين، وبالتالي حدوث مشكلات في التنفس.