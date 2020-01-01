إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز بعد مباراته مع الأهلي

جهينة نيوز:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف خمسة لاعبين من فريق بيراميدز ثلاث مباريات، وتغريم كل واحد منهم 50 ألف جنيه، بسبب أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتي:

- إيقاف الخماسي أحمد أيمن منصور، ورجب بكار، وعلي جبر، وإسلام عيسى، وعمر جابر، لمدة 3 مباريات، وتغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف جنيه مصري.

- منع ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم 3 مباريات، مع تغريمه 50 ألف جنيه.

- إيقاف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، مع تغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة، بقيام الجماهير بشتم لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

ورأت اللجنة أن ما نسب لكل من محمود فتح الله، مدرب بيراميدز، وهاني سعيد، المدير الرياضي في النادي، يعد قولاً فردياً بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة.

بدوره، أعلن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن قرار إدارة النادي تقديم تظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي.

وكان الأهلي غاز على بيراميدز 2-1، الخميس الماضي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري، وبعد احتساب الحكم إبراهيم نور الدين، الهدف الثاني للأهلي، أظهر لاعبو بيراميدز غضبهم واحتجاجهم على قرار الحكم، ليقوموا بالاعتراض بشكل غير لائق.