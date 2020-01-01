عودة أكثر من 800 مهجر إلى سورية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء المهجرين في سورية أن أكثر من 800 مهجر عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 836 مهجرا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 202 مهجر (60 امرأة و103 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 634 شخصا (190 امرأة و323 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى عودة 3 مهجرين خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض على مساحة 1.9 هكتار في دمشق وزمرين (بريف درعا) بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير27 عبوة قابلة للانفجار.