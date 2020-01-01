جولة استفزازية للنتنياهو في الأغوار وتوغل لجرافاته في "بخلة الجامع"

جهينة نيوز:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين الجولة الاستفزازية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال في كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأغوار المحتلة، أمس، وكذلك التصريحات والمواقف التي أدلى بها بشأن نية الاحتلال وعملها المتواصل لضم الأغوار وشمال البحر الميت، بالإضافة لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، محاولاً هذه المرة ومن خلال التلاعب بالألفاظ الاستناد على الاتفاق والتنسيق مع إدارة ترامب بهذا الخصوص لإضفاء الشرعية على إجراءاته العنصرية التوسعية، معتبراً أن ضم الأغوار لن يكون خطوة أُحادية الجانب وإنما تتم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، في اعتراف صريح وواضح بأن نتنياهو يتفاوض مع ترامب نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته وكأن الطرف الفلسطيني غير موجود.

وفي السياق نفسه، واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي تجريف الأراضي في قرية حارس غرب سلفيت لصالح توسيع مستوطنة "ارائيل الصناعية"، وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة إن المنطقة التي يواصل الاحتلال تجريفها تعود ملكيتها للأوقاف الإسلامية وتعرف "بخلة الجامع"، والتي تقدر مساحتها بـ250 دونماً، وتم تجريف أكثر من 100 دونم قبل أشهر، لتعود لمواصلة أعمال الاستيلاء والتجريف من جديد، من أجل توسعة رقعه مستوطنة "ارائيل" من دون تسليم إخطارات سابقة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم، صوب نقطة حراسة تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.