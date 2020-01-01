الاستثناء سمح باستيراد 1400 ميغاواط من الكهرباء.. فهل تمدد واشنطن للعراق؟

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق أحمد العبادي، أمس، عن التزام بغداد بمدد الاستثناء التي حصلت عليها من الولايات المتحدة باستيراد الغاز من إيران، استثناء من العقوبات، لتغذية عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وكشف مصدر دبلوماسي أمريكي، اليوم، عن إمكانية أن تُمدد بلاده الاستثناء الممنوح للعراق بشأن استيراد الغاز من إيران.

وقال المصدر: إن الحكومة الأمريكية قد تُعلن خلال الأيام المقبلة تمديد الاستثناء للعراق، ولا يوجد حتى الآن أي رفض بهذا الاتجاه، وهذا ما يُرجح إمكانية التمديد.

ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء، لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأمريكي.

وأدى الإعفاء (الاستثناء) الأمريكي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز (988 مليون قدم مكعب) من إيران.