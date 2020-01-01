21,6 مليون ليرة لتعويض 287 مزارعاً متضرراً في ثلاث محافظات

جهينة نيوز:

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في اجتماعه الدوري، أمس، على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة حمص كالقصير والمركز الشرقي نتيجة موجة البرد الحاصلة في نهاية تشرين الأول من العام الماضي على محاصيل البطاطا والزهرة والملفوف والكوسا حيث بلغ عدد المتضررين 78 مزارعاً بمساحة متضررة 341 دونماً وبمبلغ قدره 8,6 ملايين ليرة.

كما وافق المجلس على التعويض لمزارعي قلعة جندل والناصرية في محافظة ريف دمشق نتيجة الأمطار الغزيرة والبرد والسيول الحاصلة في نهاية تشرين الأول من العام الماضي على محاصيل الزيتون السقي والبعل والملفوف والزهرة حيث بلغ عدد المتضررين 119 مزارعاً بمساحة متضررة قدرها 903 دونمات وبمبلغ قدره 5,6 ملايين ليرة.

وبحسب صحيفة "تشرين"، وافق المجلس على التعويض لمزارعي رأس العين وتل براك في محافظة الحسكة نتيجة الأمطار الغزيرة والبرد والفيضانات الحاصلة على محصولي القمح والشعير في شهري نيسان وأيار من العام الماضي، حيث بلغ عدد المتضررين 90 مزارعاً بمساحة متضررة 4555 دونماً وبمبلغ قدره 7,3 ملايين ليرة. وناقش المجلس خطة عمل الصندوق الفنية والمادية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠، مؤكداً أهمية التدريب المستمر للفنيين والمسؤولين عن حصر الأضرار على الإنتاج الزراعي لتوحيد المفاهيم ومراعاة معايير التقييم والقانون والتعليمات التنفيذية بما يضمن وصول تعويضات الأضرار إلى مستحقيها، ودور التعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية للاستفادة من التقنيات الحديثة.