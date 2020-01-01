دلالة: الغاز متوافر في اللاذقية وتوزيعه مرهون بالبطاقة الإلكترونية

جهينة نيوز:

بدأ فرع السورية للتجارة في اللاذقية بتسيير سيارات جوالة إلى مديريات المحافظة لإيصال المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية إلى الموظفين، وذلك تخفيفاً للازدحام على مراكز وصالات البيع، وكانت البداية إلى مؤسسة الحبوب ومديرية المخابز… لتتبعها لاحقاً بقية المديريات في المحافظة.

وبحسب صحيفة "تشرين"، أشار مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة إلى أنه يتم تبليغ المدير في المؤسسة المراد التوزيع فيها قبل يوم من بدء التوزيع وتتم اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات محافظ اللاذقية، وأيضاً: هناك سيارة جوالة بشكل يومي تخدم أحياء المحافظة، مشيراً إلى أنه تمت تغطية عدة مناطق وهي أحياء الدعتور والرمل الجنوبي وبلدة البهلولية ضمن نطاقها، فديو، الهنادي، مزار القطرية، القبارصية، ستخيرس، رويسة الحرش، عبر السيارات الجوالة وهناك 120 مركزاً موزعاً على الريف والمدينة.

وأكد دلالة أن كمية المواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة عبر البطاقة الإلكترونية وهي السكر والأرز والشاي متوافرة لدى المؤسسة بالمستوى المطلوب وأنها تقوم بتوزيعها بشكل يومي عبر المراكز والسيارات الجوالة التي لا توجد فيها مراكز للمؤسسة وأن جميع مراكز وصالات الفرع تقوم بتوزيع المواد وفق الأسعار المحددة.

وفيما يخص بعض الاستفسارات عن عدم حصول بعض العائلات على مستحقاتها كاملة من هذه المواد، أشار دلالة إلى أنه يجب تعديل بطاقاتهم عبر مراكز شركة تكامل لاستكمال البيانات الخاصة بهم، ليصار إلى حصولهم على كامل المستحقات.

ونصح دليلة المواطنين بضرورة أخذ الفاتورة الخاصة من جهاز تكامل التي توجد فيها الكميات التي حصل عليها مع السعر، مبيناً الاستعداد لتلقي كل شكاوى الإخوة المواطنين على مدار الساعة على الأرقام 0930800071 – 0956555044

وفيما يخص مادة الغاز، أكد دلالة أن الغاز متوفر في جميع صالات السورية للتجارة ولكن توزيعه على المواطنين مرهون بالبطاقة الإلكترونية حيث لم تستكمل شركة تكامل البيانات حتى الآن.