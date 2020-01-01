تأشيرة "روسا" تنهي "اتفاقية القوات الزائرة" الفيلبينية ـ الأمريكية

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، إن سلطات بلاده أخطرت واشنطن بإنهاء اتفاقية نشر القوات والتقنيات العسكرية الأمريكية في الفلبين، التي يطلق عليها "اتفاقية القوات الزائرة".

ونشر لوكسين تغريدة على "تويتر"، اليوم، أكد فيها أن نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في مانيلا تلقى إشعاراً بإنهاء "اتفاقية القوات الزائرة".. لن تكون هناك أي بيانات أخرى بخصوص هذا التطور الواضح للأحداث.

وفي وقت سابق، أشار نائب وزير خارجية الفيلبين، بريغيدو دولاي، إلى أن الإخطار بهذا الشأن قد وقعه وزير خارجية البلاد، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي الذي هدد الشهر الماضي بإنهاء "اتفاقية القوات الزائرة" لعام 1999، بعدما ألغت الحكومة الأمريكية تأشيرة السياحة للسيناتور رونالد ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطني السابق في الفلبين.