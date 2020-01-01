إدارة المرور تبين حالة الطرق العامة وتخصص أرقاماً للاستعلام

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظة ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها، صباح اليوم، أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا منطقة قطنا طريق بقعسم عرنة ومنطقة الزبداني طريق الزبداني بلودان، وفي منطقة التل طريق حوش عرب رنكوس سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، وفي منطقة قدسيا طريق قدسيا جديدة يابوس ومنطقة يبرود طريق عسال الورد الجبة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وجميع الطرق في منطقة النبك سالكة مع تشكل الجليد بينما طرق /رنكوس دمشق صيدنايا دمشق/ تلفيتا دمشق حلبون دمشق/ حفير بدا دمشق/ سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حمص، كل الطرق سالكة عدا طريق شين ظهر القصير سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ووفق النشرة، فإن كل الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق شطحة جوبة برغال و طريق الغاب القرندح وطريق جورين الصلنفة غير سالك بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية، كل الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركية مقامات بنى هاشم وطريق القرندح الشعرة/ الغاب غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق المزيرعة المصيص وطريق المزيرعة/عين الدار/دير ماما كرم المعصرة السراج غير سالكة بسبب تراكم وتساقط الثلوج.

وفي محافظة طرطوس، كل الطرق سالكة عدا الطريق المؤدي إلى ناحية سبه وطريق مشتى الحلو البطار ومشتى الحلو بصيرة الجرد وطريق مشتى الحلو وادي الفيوس وطريق برمانة المشايخ الرقمة مصياف والطريق الواصل بين قريتي مصياط الشيخ على المجدل التابع لناحية سلحب منطقة الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء، كل الطرق سالكة عدا طريق ظهر الجبل سد الروم غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق ناحية المشنف وقراها سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق نمرة/أم ضبيب تيما/ شهبا والطرق المؤدية إلى مدينة صلخد وقراها وناحية ملح وقراها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند لمنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين /5422703 / و/5411365 / للاستعلام عن حالة الطرق.