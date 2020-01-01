إيقاف إنتاج النفط يكلّف ليبيا 2.5 مليار دينار وإيراداتها تبلغ الصفر

الثلاثاء, 11 شباط 2020 الساعة 12:11 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

إيقاف إنتاج النفط يكلّف ليبيا 2.5 مليار دينار وإيراداتها تبلغ الصفر

جهينة نيوز:

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن أن الإيرادات النفطية الليبية في شهر كانون الثاني الماضي بلغت الصفر، وذلك على خلفية استمرار محاصرة الحقول النفطية للبلاد في ظل استمرار الأعمال القتالية.

وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 كانون الثاني الماضي، نشر في موقعه الرسمي، أن الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة تساوي الصفر.

وجاء في بيان المصرف، أنه يدعو الجميع إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فوراً، حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر كانون الثاني 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة.

وحذّر المصرف من أن استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية.


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