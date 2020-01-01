رويترز تتحدث عن إنجاز الجيش العربي السوري.. "M5" تحت السيطرة الكاملة

جهينة نيوز:

قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إنّ الجيش العربي السوري سيطر بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، وذلك أول مرة منذ عام 2012.

وأضافت الوكالة أن الجيش العربي السوري سيطر على ضاحية في غرب حلب من التنظيمات الإرهابية، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي المهم، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للعملياته العسكرية الجتي بدأها الجيش العربي السوري في ريف حلب، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد أول مرة منذ عام 2012، كما تمكنت وحدات الجيش من السيطرة على قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية "ايكاردا" بريف حلب الجنوبي الغربي، أمس الإثنين كما حررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب من إرهابي "جبهة النصرة".