الخارجية الروسية: وفد روسي يناقش الوضع في سورية مع نظيره التركي بأنقرة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفدا روسيا ناقش مع الزملاء الأتراك في الفترة من 8 إلى 10 شباط تطور الوضع في سورية وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي نقلته سبوتنيك اليوم الثلاثاء: "ركزت المناقشات على تطور الوضع في سورية وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وضم الوفد المشارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، بالإضافة لممثلين عن وزارة الدفاع.

ومثل الجانب التركي في المناقشات كل من نائب وزير الخارجية سيدات أونال والمستشار الرئاسي للشؤون السياسية إبراهيم كالين.

وسبق للخارجية التركية أن أعلنت، في وقت سابق، أن الجولة الأولى من المحادثات جرت في أنقرة يوم السبت الماضي، واستمرت حوالي ثلاث ساعات.

وناقش الجانبان خطوات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب والانتقال إلى العملية السياسية في سورية، وقررا مواصلة المناقشات.