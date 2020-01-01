مناقصة مصرية لاستيراد كمية غير محددة من القمح

الثلاثاء, 11 شباط 2020 الساعة 10:09 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

مناقصة مصرية لاستيراد كمية غير محددة من القمح

جهينة نيوز:

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 آذار المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وصربيا.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد سنوياً نحو 4 ملايين طن من القمح، من جهة أخرى تعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، حيث تصدر سنوياً قرابة 25 مليون طن.


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