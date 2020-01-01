الأغلى في العالم.. الفرعون صلاح يتفوق على ميسي!

جهينة نيوز:

تفوق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ساحر برشلونة وفقا لموقع الإحصاءات الشهير "ترانسفيرماركت".

ونشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانيا برصيد 140 مليون يورو.

وشهدت القائمة تواجد نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز في المركز التاسع بقيمة بلغت 60 مليون يورو.

يذكر أن المركز الثالث احتله لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو، برصيد 120 مليون يورو، بينما جاء برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي رابعا برصيد بلغ 100 مليون يورو.