555 مليون ليرة لتطوير معمل لوحات السيارات

جهينة نيوز:

أكد مدير عام مؤسسة الخط الحديد الحجازي حسنين علي في حديث خاص للثورة البدء بتنفيذ خطة المؤسسة للعام الحالي بإجمالي اعتمادات تصل إلى 785 مليون ليرة، تم رصد الجزء الأكبر منها لمشروع تطوير معمل لوحات السيارات على الحصة الأكبر بمبلغ 555 مليون ليرة، في حين توزعت باقي اعتمادات الخطة على مشاريع الاستبدال والتجديد، إضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين ليرة للخطة الخاصة بتدريب العاملين ورفع سويتهم الإدارية.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ الخطط والتوجهات الحكومية من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة ملف استثمار العقارات العائدة للمؤسسة في محافظة درعا لوضعها بالاستثمار بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة، الامرالمعول عليه لتحقيق إيرادات كبيرة لصالح المؤسسة التي لم تتوقف جهودها لتنفيذ المشاريع المباشر بها ومنها مشروعها الاستراتيجي (نقل الضواحي) للمساهمة في حل أزمة النقل بين دمشق وريفها.

وأضاف في هذا الإطار أن نتائج تتبع التنفيذ للعام الماضي فقد حققت المؤسسة إيرادات إجمالية مقدراها 1٫1 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 135% مقارنة بالعام السابق وبنسبة تنفيذ 124%من المخطط السنوي مشيراً أن المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تشمل متابعة أعمال الترميم والصيانات في محطات الميدان - الحجاز - القدم - الربوة - دمر - الهامة - الكسوة واستكمال إعادة تأهيل خط سرغايا (محورالربوة, دمر, الهامة ) وشراء وتجهيز غرف مسبقة الصنع وتطوير المقاسم وشبكة المراقبة التلفزيونية، وأتمتة الأعمال الإدارية، ومتابعة تنفيذ عقد الاتمتة، وشراء عدد وأدوات لزوم صيانة التجهيزات، وتعمير قاطرات وعربات منوهاً الى تصنيع 61209 زوج لوحات من خلال معمل لوحات السيارات وهو المعمل الوحيد في القطر لصالح مديريات النقل في المحافظات , في حين بلغت إيرادات العقارات المستثمرة من قبل الغير ولغاية 31-12-2019 مبلغا وقدره 777 مليون ليرة