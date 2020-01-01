500 ألف ليتر مازوت لمدارس المناطق الأشد برودة بريف دمشق

جهينة نيوز

أكد مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمدرسين والعاملين في ظل الأحوال الجوية السائدة.

ولفت إلى توزيع كمية 500 ألف ليتر من المازوت بدءاً من المناطق الأشد برودة خلال يومي السبت والأحد الماضيين على كل المجمعات الإدارية من مخصصات الفصل الثاني، موضحاً أن التوزيع بدأ في مناطق يبرود والزبداني وقدسيا بكمية تجاوزت 168 ألف ليتر مخصصة لـ 2417 غرفة صفية، مشيراً إلى أن الكميات المخصصة لمناطق النبك والقطيفة وقطنا والمقدرة بنحو 332 ألف ليتر جاهزة وسيتم تسليمها خلال الأيام القادمة.

وشدد على العمل لتأمين الكميات لباقي المناطق التعليمية وتوزيعها فور ورودها من شركة محروقات، كاشفاً أن مخصصات الفصل الأول قدرت بنحو 1.5 مليون ليتر.