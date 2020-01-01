فريق عمل البطاقة الالكترونية في اجتماع.. معالجة الإشكالات الفنية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

جهينة نيوز

لمتابعة وتنفيذ مشروع توزيع المواد الأساسية عن طريق البطاقة الالكترونية عقد أمس اجتماع ترأسه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان ضم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم ومدير المعلوماتية والتعاون الاستهلاكي في الإدارة المركزية ومدير عام شركة تكامل المهندس رضوان خضور والمدير التنفيذي بالشركة المهندس جود ليان وعدد من المعنيين من الطرفين.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج توزيع المواد الأساسية عبر البطاقة الالكترونية والصعوبات التي اعترضت عمليات التوزيع بالإضافة لتوضيح كافة الإشاعات التي تم تداولها مؤخرا والتي ساهمت في زيادة الصعوبات أثناء توزيع المواد في الصالات مسببة الازدحام عليها كما تم التأكيد على معالجة جميع الإشكالات الفنية وأي إشكال يعترض حسن تطبيق البطاقة الالكترونية واستخداماتها والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار سليمان إلى أن كل فرد بإمكانه الحصول على مخصصاته عن طريق بيانات البطاقة الالكترونية التي تعتمد على الأرقام الوطنية لكل فرد بالأسرة أي منذ لحظة تسجيل الفرد في السجل المدني مضيفا أن كل حامل للبطاقة الالكترونية يستطيع الحصول على المواد المخصصة له للشهر القادم حتى لو لم يقوم باستخدام مخصصات الشهر السابق ووجه بتعميم هذه المعلومات إلى كافه العاملين في صالات البيع .

وتم الاتفاق على دراسة تفعيل المخصصات للأفراد الذين استكملوا بياناتهم الوطنية في مراكز الحصول على البطاقة الالكترونية خلال الشهر الجاري وتم توجيه السورية للتجارة لمتابعه زيادة عدد منافذ وصالات البيع لتشمل كافة الدوائر الحكومية و دراسة استخدام منافذ بيع جمعيات التعاون الاستهلاكي وأشار إلى الدراسات التي تقوم بها الوزارة لاستخدام منافذ بيع خاصة تعمل ضمن ضوابط وأسس محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

كما تم توجيه السورية للتجارة لمتابعة توزيع كافة المواد على صالاتها بشكل مستمر و توجيه كافه المعنيين لمتابعة العمل لتلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أي نقص في الكميات المتاحة لكل شخص و الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العملية التقنية والفنية لمنظومة البطاقة الالكترونية والمتابعة بشكل دائم ومستمر لضمان ذلك.

وأوضح سليمان انه وحتى نهاية يوم أمس تم توزيع المواد الأساسية من صالات منافذ بيع المؤسسة الالكترونية عبر البطاقة الالكترونية لـ 528545 اسرة.